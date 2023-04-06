Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları devam ediyor

AA
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Lig mücadelesi 9 Nisan Pazar günü Dolmabahçe'de yapılacak. Siyah-beyazlı takım bu maçın hazırlıklarına devam etti.
İdman 1,5 saat devam etti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.