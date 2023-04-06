Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları devam ediyor
AA

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek moral bulan ile karşı karşıya gelecek.

Lig mücadelesi 9 Nisan Pazar günü Dolmabahçe'de yapılacak. Siyah-beyazlı takım bu maçın hazırlıklarına devam etti.

İdman 1,5 saat devam etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları devam ediyor