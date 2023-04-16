Beşiktaş'ta Hakkı Yeten mezarı başında anıldı Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında kabrinde anıldı.

AA

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, kulüp üyeleri ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

"Saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz"

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında da şöyle denildi: