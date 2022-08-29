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    Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

    Sezon başı kampında sakatlanıp ameliyat olan Josef de Souza, Sivasspor hazırlıkları kapsamında takımla çalıştı. Brezilyalı yıldızın bu akşam maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
    • 29.08.2022 - 08:39
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    Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

    Siyah-beyazlılarda sezon öncesi kamp döneminde sakatlanan Josef de Souza, uzun bir süretakımdan ayrı kalmıştı.

    Hassas bir şekildetedavi sürecine başlanan Brezilyalı oyuncu bu dönemde bireysel olarak da hazırlıklara devam etti.

    Fiziksel açıdan güç kaybı yaşamamak için özel antrenör eşliğinde salon antrenmanı yapan Josef geçtiğimiz günlerde ise takımla çalışmalara başladı.

    Maç kadrosuna alınacak

    Sivasspor maçı öncesi ise yaşanan gelişme yüzleri güldürdü.

    Maç antrenmanlarında takımla çalışan Josef karşılaşma kadrosuna dahil edilecek.

    Brezilyalı teknik direktör Valerien Ismael’in kararına göre karşılaşmada süre de alabilir.


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