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Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

Sezon başı kampında sakatlanıp ameliyat olan Josef de Souza, Sivasspor hazırlıkları kapsamında takımla çalıştı. Brezilyalı yıldızın bu akşam maç kadrosunda yer alması bekleniyor.