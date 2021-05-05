Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar'ın şampiyonluk performansı

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar'ın performansları şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. En son 2016-17 sezonunda şampiyon olan siyah-beyazlıların bu sezon mutlu sona ulaşmasında iki oyuncunun performansı göz doldurdu.

Beşiktaş'ın gol yollarında önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, kritik maçlarda takımın önemli hücum silahlarından oldu.

LARIN'İN PERFORMANSI

Cyle Larin bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı.

Bu maçlarda Larin, 19 gol ve 5 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Vincent Aboubakar ise, bu sezon siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta görev aldı.

Oynadığı bu maçlarda, 15 gol 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.