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    Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar'ın şampiyonluk performansı

    Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar'ın şampiyonluk performansı

    Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar'ın performansları şampiyonlukta önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:30
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    Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. En son 2016-17 sezonunda şampiyon olan siyah-beyazlıların bu sezon mutlu sona ulaşmasında iki oyuncunun performansı göz doldurdu.

    Beşiktaş'ın gol yollarında önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, kritik maçlarda takımın önemli hücum silahlarından oldu.

    Beşiktaş ta Larin ve Aboubakar ın şampiyonluk performansı #1

    LARIN'İN PERFORMANSI

    Cyle Larin bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı.

    Bu maçlarda Larin, 19 gol ve 5 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

    Beşiktaş ta Larin ve Aboubakar ın şampiyonluk performansı #2

    ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

    Vincent Aboubakar ise, bu sezon siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta görev aldı.

    Oynadığı bu maçlarda, 15 gol 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Beşiktaş ta Larin ve Aboubakar ın şampiyonluk performansı #3

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