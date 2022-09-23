Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond'un bugün gerçekleşen antrenman sonrası sol el tarak kemiğinde kırık rastlandı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, bugün gerçekleşen antrenman sonrasında sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncunun elinde kırık oluştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."





Redmond'un tedavisi 1 ay sürecek

Tedavisine başlanan Redmond’un tedavisi yaklaşık 1 ay sürecek. İngiliz oyuncu, 1 hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor. Redmond, kendisi için yapılacak özel bir atel ile oynayabilir. Kanat oyuncusunun son durumu derbiden önce yapılacak son kontrollerinde belli olacak.