Beşiktaş'ta Önder Karaveli Galatasaray zaferi peşinde

akımını, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlamaya başlayan Önder Karaveli, Aslantepe’den zaferle ayrılıp tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda geçen sezon çifte sevinç yaşayan Beşiktaş , Sergen Yalçın yönetiminde yeni döneme 3 kulvarda da başarı hedefiyle başlamıştı.

Ancak ilk olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır çekerek elenen, ardından Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında erkenden havlu atan siyah-beyazlılar, hoca değişimi sonrasında Türkiye Kupası’ndan da elendi.

Bu gelişmeler sonrasında önceki gün Başakşehir’le de 2-2 berabere kalarak ikincilik şansını da zora sokan Beşiktaş'ta tüm hedef, kalan haftalarda maksimum puanı toplayarak sezonu Şampiyonlar Ligi potasında kapatmak üzerine yapıldı.

HEDEF DERBİYİ KAZANIP ÇIKIŞA GEÇMEK

Bu doğrultuda pazartesi günü Aslantepe’de oynanacak Galatasaray mücadelesini kritik bir eşik olarak gören Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, derbiyi kazanıp takımını tekrar çıkışa geçirmek istiyor.

Galatasaray’ın Barcelona deplasmanından dönecek olmasını değerlendirmek isteyen Karaveli, takımını derbiye en iyi şekilde hazırlayıp zafere ulaşmak istiyor.

Yardımcılarıyla birlikte analizlere başlayan Önder hocayı, Cim Bom’un ardından yoğun bir maç trafiği bekliyor. Galatasaray’ın ardından Hatayspor, Trabzonspor (d) ve Alanyaspor gibi zorlu 3 karşılaşmaya daha çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef, tüm mücadeleleri kazanıp ligi 2. sırada bitirerek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılmak.