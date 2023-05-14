Beşiktaş'ta Onur Bulut hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ın Sabah FC ile oynadığı dostluk maçının ardından Onur Bulut, tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah FC ile karşı karşıya geldi.

Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Tural Gurbanov yönetti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Maçta Sabah'ın golleri 2 ve 5. dakikalarda Oleksiy Kashchuk, 70. dakikada Davit Volkovi'den geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 24 ve 45. dakikalarda Umut Meraş, 63. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Kontrol amaçlı Bakü'de kaldı

Hazırlık maçının ardından Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Onur Bulut tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Onur Bulut, kontrol amaçlı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kalırken 29 yaşındaki oyuncu bu sabah İstanbul'a dönecek.