Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak lig mücadelesi öncesinde Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Turuncu-lacivertli takımla yapılacak olan maçta oynaması beklenen Rachid Ghezzal, ağrıları nedeniyle kadroda olmayacak.
Bu hafta idmanlarda yer almıştı
Cezayirli futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasında ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.
Çekilen MR sonucunda 2 hafta sahalardan uzak kalacağı beklenen Ghezzal, bu hafta takımla idmanlara çıkmıştı.
Kadroya eklenmedi
Ağrıları devam eden hücum oyuncusunun kulüp doktorlarıyla görüşme gerçekleştirdiği ve Başakşehir karşısında oynamak istediğini iletmişti.
Yapılan görüşmelerin ardından ise Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosuna yazılmadı.