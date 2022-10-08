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    Beşiktaş'ta Romain Saiss, sakatlandı

    Beşiktaş'ta Romain Saiss, sakatlandı

    Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Romain Saiss, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
    • 08.10.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 20:56
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    Beşiktaş'ın Giresunspor ile karşı karşıya geldiği maçta siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

    Kendini yere bıraktı

    Maçın 13. dakikasında Romain Saiss, topu uzaklaştırmak isterken kendini bir anda yere bıraktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

    Beşiktaş ta Romain Saiss, sakatlandı #1

    Emrecan Uzunhan oyuna girdi

    Futbolcunun kontrolleri yapıldı ve oyuna devam edemeyeceği belirtildi. Saiss, karşılaşmanın 13. dakikasında yerini Emrecan Uzunhan'a bıraktı.


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