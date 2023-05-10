Beşiktaş'ta Salih Uçan sözleşmeyi kapıyor Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, yıldız oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor. Son dönemde gösterdiği performans ile takdir toplayan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı ve maaşında iyileştirmeye gidileceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Uçan'ın yıllık 8 milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı belirtildi.

29 maçta 3 gol 7 asist

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.