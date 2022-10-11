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    Beşiktaş'ta savunmanın lideri Tayyip Talha

    Beşiktaş'ta savunmanın lideri Tayyip Talha

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, savunmadaki sakatların ardından Trabzonspor maçında Valerien Ismael'in lideri olacak.
    • 11.10.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:07
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    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

    Siyah-beyazlılarda savunma hattında oynayan oyuncuların sakatlanmasının ardından yeni lider Tayyip Talha Sanuç olacak.

    Giresunspor maçında önce Romain Saiss ardından da Emrecan Uzunhan sakatlık yaşadı.

    Fanatik'te yer alan habere göre; iki futbolcu da Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

    Teknik direktör Valerien Ismael, bordo-mavilierle oynanacak maç öncesinde Tayyip Talha'ya 'Yeni liderim sensin' mesajını verdi.

    Beşiktaş ta savunmanın lideri Tayyip Talha #1

    Ismael hafta boyunca deneme yapacak

    Fransız çalıştırıcı, hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Welinton, Montero ve Necip Uysal'ı deneyecek.

    Ismael, Tayyip Talha'nın performansından memnun kaldı ve oyuncuya aynı şekilde devam etmesini söyledi.

    Tayyip Talha'dan şampiyonluk mesajı

    22 yaşındaki savunmacı, Giresunspor maçının ardından, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim." demişti.

    Beşiktaş ta savunmanın lideri Tayyip Talha #2


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