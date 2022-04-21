Son şampiyon Beşiktaş'ta bu sene işler istenildiği gibi gitmezken, başkanlık seçimi için zaman daralmaya başladı. Peki, Beşiktaş'ta seçim ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu 2022?

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, bu sene inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi.

Sergen Yalçın ile yollar ayrıldıktan sonra Önder Karaveli takımın başına geçerken, Beşiktaş yine istediği çıkışı yakalayamadı.

Bunun üzerine Önder Karaveli ile yollar ayrılırken, takımın başına ise Valerien Ismael getirildi.

İlk maçlarında taraftarı sevindiren bir performans sergileyen yeni hocayla uzun süreli plan yapan Beşiktaş'ta gündem yeni başkanlık seçimine doğru kayıyor.

Ahmet Nur Çebi'nin karşısına kimin çıkacağı merak edilirken, "Beşiktaş'ta seçim ne zaman yapılacak 2022?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Beşiktaş'ta seçim ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ta seçim ne zaman yapılacak?

Beşiktaş, 2022'nin Mayıs ayında Olağan Genel Kurul'a gidecek ve yeni başkan belli olacak. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında yaptığı açıklamada aday olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum.

Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum. Bu, Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir."