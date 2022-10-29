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    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk planı

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk planı

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, önlerindeki ilk 3 maçta Dünya Kupası'na kadar 9 puan istiyor.
    • 29.10.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:40
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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacakları maçla birlikte siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine başlamış olacak.

    Antrenmana çıkan ve oyuncuları ile tanışan Şenol Güneş artık yeni bir sayfa açtıklarını oyuncularına hatırlattı.

    Beşiktaş ta Şenol Güneş in ilk planı #1

    "3 maçta 9 puan almamız lazım"

    Deneyimli teknik adam, öncelikle ilk 3 maçta maksimum puan almaları gerektiğini söyledi.

    Dolmabahçe'de Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 Kasım'da ise Galatasaray ile derbide mücadele edecek.

    Ardından ise siyah-beyazlılar evinde Antalyaspor ile mücadele ederek Dünya Kupası molasına gidecek.

    Beşiktaş ta Şenol Güneş in ilk planı #2

    Arada takım yenilenecek

    Siyah-beyazlılar, 3 maçta 9 puan alarak moral depolamak istiyor. Beşiktaş verilecek arada ise Şenol Güneş ile birlikte yenilenecek.

    Kadrodaki oyuncular gözden geçirileceği gibi Güneş'in istemesi halinde gerekli takviyeler yapılacak. Güneş bu dönemde milli takımda olmayan oyuncularla hazırlıklarına devam edecek.

    Beşiktaş ta Şenol Güneş in ilk planı #3


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