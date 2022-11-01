Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, ikinci döneminin ilk maçında gelen 5-2'lik sonuca rağmen oyundan tatmin olmadı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde kapalı gişe oynadığı Ümraniyespor maçını 5-2 kazanmayı bildi. Teknik direktör Şenol Güneş, ayağının tozuyla takımına 3 puanı getirdi.

Takımdaki olumsuz havayı dağıtan tecrübeli hoca, 2. Beşiktaş dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Ancak Güneş, Ümraniye karşılaşmasında atılan goller kadar yenilen gollere dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Tecrübeli çalıştırıcı göreve başladığı ilk gün, Dünya Kupası arasına kadar çok kritik 3 maça çıkacaklarının altını ısrarla çizdi. Ayrıca Ümraniye maçını kayıpsız geçtikleri için keyifli olduklarını ancak kalelerinde gördükleri goller nedeniyle öncelikli olarak bu bölgedeki sorunları çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Savunma ve orta saha beklentilerin altında kaldı

Güneş, pazar günü Dolmabahçe'de atılan 5 gol nedeniyle memnun olduğunu belirtti. Buna karşın takımının özellikle orta saha ve savunma bölgesinde beklediği performansın altında olduğunu dile getirdi.

Güneş, gerek maçın ardından gerekse de önceki sabah yapılan antrenman öncesinde savunmadaki hatalara dikkat çekti.

Bu noktada devre arasını işaret ederek, lige verilecek arada gereken çalışmayı yapacaklarını belirtti. Deneyimli hoca, oyuncularından riske girmemesini ve hızlı düşünerek çabuk oynamasını istedi.

Özellikle savunmadaki isimlerin pas hatası yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.