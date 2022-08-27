Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'ın Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan ve Fatih Karagümrük mücadelesinde oynayamayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.

Durumu maç saatinde netlik kazanacak

Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu, antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu ise pazartesi günü netlik kazanacak.

Wellinton, takıma döndü

Beşiktaş’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

Ligin 4.hafta mücadelesi olan Beşiktaş-Sivasspor maçı pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak. 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.