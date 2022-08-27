Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.633
-3.90%
BTXN Coin
4.70
-3.88%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Ghezzal gelişmesi

    Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'ın Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.
    • 27.08.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Ghezzal gelişmesi

    2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan ve Fatih Karagümrük mücadelesinde oynayamayan Ghezzal’ın tedavisi tamamlandı.

    Durumu maç saatinde netlik kazanacak

    Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu, antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Çalışmalara katılamayan Ghezzal’ın durumu ise pazartesi günü netlik kazanacak.

    Beşiktaş ta Sivasspor maçı öncesi Ghezzal gelişmesi #1

    Wellinton, takıma döndü

    Beşiktaş’ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

    Ligin 4.hafta mücadelesi olan Beşiktaş-Sivasspor maçı pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak. 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    Beşiktaş ta Sivasspor maçı öncesi Ghezzal gelişmesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Yurt için piyasalarda büyüme verisi bekleniyor
    Ekonomi

    Yurt için piyasalarda büyüme verisi bekleniyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor! 'Bu ne güzellik'
    Medya

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor! 'Bu ne güzellik'

    Görüş Bildir