Beşiktaş'ta stoper harekatı Yaz transfer dönemi için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takıma 2 yeni stoper istedi.

Süper Lig'de Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması adına çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda yeni sezonda iki yeni stoper transferi hedefleniyor. Beşiktaş, Omar Colley ve Romain Saiss düzeyinde tecrübeli iki yeni isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Stoper bölgesinde değişim yaşanacak

Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alınan 4-2'lik derbi galibiyetinde sakatlanan ve daha sonrasında sağ dizinden çapraz bağ ameliyatı olan Tayyip Talha Sanuç en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcunun kasım ayına kadar futbol oynaması zor gözüküyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile sözleşme yenilemeyecek olan Beşiktaş oyuncuyla yollarını ayıracak.

Sezon başında Wolverhampton'dan transfer edilen Romain Saiss ise büyük bir olasılıkla İngiltere'ye dönecek. Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Şenol Güneş, Colley gibi stoper istiyor

Bu doğrultuda ise Beşiktaş'ın elinde ise yalnızca Gambiyalı stoper Omar Colley kalacak. Teknik heyet bu sebeple iki stoper takviyesi düşünüyor.

Şenol Güneş'in bu konuda yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Güneş'in Colley tipinde sert, çabuk ve deneyimli iki stoper daha istediği belirtildi.