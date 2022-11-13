Beşiktaş'ta Tayyip Talha gelişmesi

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda Tayyip Talha Sanuç bir problem yaşadı. 22 yaşındaki futbolcunun stoperin maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Tayyip Talha Sanuç için sakatlık gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 22 yaşındaki stoper, maç öncesi yapılan son antrenmanda problem yaşadı. Tayyip Talha'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Saiss maç kadrosundan çıkarıldı

Siyah-beyazlılarda ayrıca, ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Valentin Rosier, Arthur Masuaku ve Josef'in kadroda olmayacak. Son olarak sakatlığı bulunan Romain Saiss de maç kadrosundan çıkarıldı.



