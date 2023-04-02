Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde sakatlandı Beşiktaş'ın milli savunmacısı Tayyip Talha, Fenerbahçe maçında 9. dakikada sakatlandı ve yerini Welinton'a bıraktı.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Ayağını yere ters bastı

Maçın 9. dakikasında siyah-beyazlı takımda Joao Pedro'nun kaptığı top sırasında yere ters bir şekilde basan Tayyip Talha bacağından bir problem yaşadı.

Sahaya sedye çağrılırken genç futbolcu oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında ise Tayyip Talha yerine oyuna Brezilyalı savunmacı Welinton dahil oldu.

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 25. haftada Başakşehir'le oynadığı maçta da sakatlanıp sedyeyle oyun kenarına gelmişti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)