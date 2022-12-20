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    Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor

    Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor

    Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in olumsuz rapor verdiği Valentin Rosier'i takımdan göndermenin yöntemlerini arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:11
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    Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yaptıran teknik direktör Şenol Güneş, takımdan ayrılacakları belirledi.

    Güneş, Arthur Masuaku ve Francisco Montero'nun takımdan gönderilmesini istedi.

    Performansından memnun kalmadığı isimlerin de gelecek tekliflere göre gönderilmesini yönetime iletti.

    Bu isimlerin başında ise Valentin Rosier yer aldı.

    Şenol Güneş istemiyor

    Disiplinsiz davranışları ve performansından dolayı üstü çizilen sağ bekin yerine  yerli bir transfer yapılması için çalışmalar başladı.

    Kampı yakından takip eden Beşiktaş muhabiri Murat Özen de, "Valentin Rosier, Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılabilir." sözleriyle ayrılığın yakın olduğunu belirtti.

    Valentin Rosier


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