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Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş'ta dünkü idmanda ayağına darbe alan Weghorst, antrenmana katılmadı.