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    Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş'ta dünkü idmanda ayağına darbe alan Weghorst, antrenmana katılmadı.
    • 09.09.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 16:45
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    Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı

    BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

    Isınma koşuları, istasyon koşuları ile başlayan idman, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

    Yeni transferler antrenmana katıldı

    Yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl siyah-beyazlılardaki ilk antrenmanlarına çıktılar.

    Beşiktaş ta Weghorst son antrenmana çıkmadı #1

    Beşiktaş ta Weghorst son antrenmana çıkmadı #2

    Yarın antrenmana katılacak

    Dün yapılan idmanında ayağına hafif bir darbe alan Wout Weghorst bugünkü çalışmaya tedbir amaçlı çıkmadı. Hollandalı golcü yarın takımla birlikte antrenmana katılacağı öğrenildi.

    Beşiktaş ta Weghorst son antrenmana çıkmadı #3


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