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- Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı
Beşiktaş'ta Weghorst son antrenmana çıkmadı
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş'ta dünkü idmanda ayağına darbe alan Weghorst, antrenmana katılmadı.
- 09.09.2022 - 16:42
- Güncelleme : 09.09.2022 - 16:45
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları, istasyon koşuları ile başlayan idman, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni transferler antrenmana katıldı
Yeni transferler Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl siyah-beyazlılardaki ilk antrenmanlarına çıktılar.
Yarın antrenmana katılacak
Dün yapılan idmanında ayağına hafif bir darbe alan Wout Weghorst bugünkü çalışmaya tedbir amaçlı çıkmadı. Hollandalı golcü yarın takımla birlikte antrenmana katılacağı öğrenildi.