Beşiktaş'ta yeni hoca belli oluyor! Rıza Çalımbay an meselesi Burak Yılmaz'ın istifası sonrasında Beşiktaş'ın başına deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın geçmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar takımın başında kalması planlanan Burak Yılmaz'ın, kendisinin isteği üzerine görevine son verildi.

Yaşanan bu vedanın ardından ise seçime kadar göreve kimin geleceği büyük oranda belli oldu.

Tarafların anlaşması bekleniyor

Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile görüşme yapacak. Bu görüşmede tarafların yüksek ihtimalle anlaşması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü'nün seçim tarihine kadar, Rıza Çalımbay'ın takımın başında olacağını kısa süre içerisinde açıklayacağı bilgisine ulaşıldı.

Sonraki dönem içinse Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından yeni yönetim ve Rıza Çalımbay görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın seçim tarihi

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Seçime kadar 4 maç var

Beşiktaş, başkanlık seçimine kadar 4 maç oynayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Ligde bu haftanın ardından verilecek milli ara sonrasında Beşiktaş, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçını ise 30 Kasım'da oynayacak. Süper Lig'in 14. haftasında ise siyah-beyazlılar, 3 Aralık'ta deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Sergen Yalçın ihtimali

Öte yandan Beşiktaş'ta eski teknik direktör Sergen Yalçın ihtimali üzerinde de duruluyor.

Başkanlığa aday olan Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın, takımı Yalçın'a emanet etmek istediği biliniyor.

Adaylığını duyurmaya hazırlanan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın da Sergen Yalçın'la teknik direktörlük için görüşme gerçekleştirdiği öğrenilmişti.