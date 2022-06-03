Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu?

Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu?

2021-2022 sezonunu istediği gibi bitiremeyen Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu?

2021-2022 sezonuna Sergen Yalçın ile başlayan ancak umduğunu bulayan Beşiktaş, takımın başına Önder Karaveli'yi getirdi.

Önder Karaveli ile işler ilk başlarda iyi gitti ancak Ahmet Nur Çebi yönetimi, sezon sonu gelmeden bu anlaşamaya son verdi.

Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesini isteyen yönetim teknik direktör konusunda çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Bu kapsamda takımın yeni teknik patronu, Valerien Ismael oldu. Sezon sonuna gelen deneyimli teknik adam, takımı toparlamaya çalıştı.

Tam anlamıyla takımla çalışma şansını yeni sezon hazırlık kampında bulacak olan Ismael'ın ne yapacağı merak ediliyor.

Sezon sona ermesinin ardından tatile giden futbolcular ne zaman İstanbul'a döneceğini öğrenmek isteyenler ise "Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu mu?

NTV SPOR'un haberine göre; Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.