Beşiktaş'tan 3 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan 3 oyuncusuyla ilgili sakatlık açıklaması

Beşiktaş Futbol Kulübü, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier ile ilgili açıklama yayınladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier'in sakatlıklarına dair bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Cenk Tosun'un takımla çalışmalara başladığı, Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık ve üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlılar ayrıca antrenmanda yer almayan Valentin Rosier'in de üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır"

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır.

"Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir"



Futbol A Takımımızın Antalya'da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

"Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almamıştır"



Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."



