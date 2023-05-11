Beşiktaş'tan açıklama: Hakemler, rakiplerimiz lehine sık penaltı veriyor Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, yaptığı açıklamada çarpıcı sözler sarf etti. Kocadağ, "Hedefimiz 80 puan" derken hakemleri de eleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe lehine çok sayıda penaltı verildiğini ifade etti.

Fenerbahçe’nin 17, Galatasaray’ın 11, Beşiktaş’ın 7 penaltı kazanmasının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu ile ilgili tartışmaları değerlendiren siyah-beyazlı yönetici şunları söyledi:

"Bu sezon iki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünya liglerinde ilk 5 sırada. Son Antalyaspor maçında net penaltımız verilmedi ve iki kırmızı kartı da atladılar. Gözlemcilere yüksek puan baskısı yapıldığı da konuşuluyor. Bu durum zaten hakemlerle ilgili algoritmayı doğrudan etkiliyor. Başkanımız geçtiğimiz hafta tarihi bir basın toplantısı yaptı. Her zamanki gibi haklılığımız sonradan anlaşılıyor. Başkanımızın vurguladığı gibi TFF’de toptan değişim şart."

"MHK, hakemleri uyarsın"

"Tüm dünyada yıldız futbolcular korunuyor ancak ben Gedson Fernandes’e yapılan ve arkası gelmeyen fauller nedeniyle her maçı gerilerek izliyorum. İşin ilginci hakemler düdüğü çalıyor ama kart göstermiyorlar nedense. Buradan MHK’ya çağrıda bulunuyorum, hakemleri uyarsınlar."

"Hedefimiz 80 puan"

Şampiyonluk yarışının içinde olduklarını aktaran Asbaşkan Emre Kocadağ sezonu 80 puanla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Süper Lig’in ikinci yarısında Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ı mağlup ettiklerini hatırlatan siyah-beyazlı yönetici, "Biz kendi maçlarımıza odaklandık. Hedefimiz 80 puan, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

"Camiamız birlik oldu"