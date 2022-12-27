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    Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme'ye teklif

    Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme'ye teklif

    Beşiktaş, Trabzonspor'da oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme'yi transfer etmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 12:35
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    Trabzonspor'un şampiyonluk özlemini bitiren kadronun en önemli isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyince sezon öncesi Suudi Arabistan'a gitti.

    Sezon başında Al Fayha ile 2 yıllık sözleşme yapan yıldız futbolcuya, Beşiktaş talip oldu.

    Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Şenol Güneş, performansından memnun olmadığı Redmond ve N'koudou'nun yerine Nwakaeme'yi düşünüyor.

    Teklif yapıldı

    İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Beşiktaş, Anthony Nwakaeme’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    2024 yılına kadar sürecek olan kontrat teklif edilen Nwakaeme'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

    Anthony Nwakaeme

    Anthony Nwakaeme


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