Beşiktaş'tan devre arası tepkisi Beşiktaş, Fenerbahçe maçının devre arasında sarı-lacivertli takıma verilen penaltıya tepki gösterdi.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin devre arasında Beşiktaş cephesi hakem Halil Umut Meler'e tepkide bulundu.

"Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!"

"Kıyım başladı"

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltı sonrası bir paylaşım yaptı. Umut Tahir Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy'de şölen başladı.. Kıyım başladı… Halil Umut Meler ve ekibi iş başında… Dokunmadan çalınan bir penaltı… Yazıklar olsun…"