Beşiktaş'tan Fenerbahçe paylaşımı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Batshuayi penaltıdan kaydederken, Giresunspor'un golü 68. dakikada Bajic'den geldi.
68 puana yükselen Fenerbahçe bu beraberlikle zirve yolunda kritik bir 2 puandan oldu.
Puan kaybı sonrası Beşiktaş paylaşım yaptı
Bu lig mücadelesinin ardından sarı-lacivertliler ile birlikte şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından çekilen bir fotoğrafı yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un gülen bir fotoğrafını paylaşarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye adeta gözdağı verdi.