Beşiktaş'tan Fenerbahçe paylaşımı Fenerbahçe'nin Giresunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Batshuayi penaltıdan kaydederken, Giresunspor'un golü 68. dakikada Bajic'den geldi.

68 puana yükselen Fenerbahçe bu beraberlikle zirve yolunda kritik bir 2 puandan oldu.

Puan kaybı sonrası Beşiktaş paylaşım yaptı

Bu lig mücadelesinin ardından sarı-lacivertliler ile birlikte şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından çekilen bir fotoğrafı yayınladı.

Beşiktaş Kulübü, golcüleri Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un gülen bir fotoğrafını paylaşarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye adeta gözdağı verdi.