Beşiktaş'tan Galatasaray'a göndermeler Süper Lig'in 32. haftasında derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medyada ezeli rakibine üst üste göndermelerde bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray 20. dakikada Mauro Icardi ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş etkili oyunuyla Galatasaray ağlarını 35'te Saiss, 58'de Hadziahmetovic ve 90+3'te Aboubakar ile sarstı.

Üst üste göndermeler yapıldı

Dolmabahçe'de galibiyetten sonra çalınan müzikler dikkat çekti. Beşiktaş stadında Icardi ile özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında da paylaşımların ardı arkası kesilmedi. Galibiyeti doyasıya kutlayan siyah-beyazlılar, rakibine göndermeler içeren paylaşımlar yaptı.