Beşiktaş'tan Jose Mourinho'ya karşılık Massimiliano Allegri hamlesi Yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'tan kovulan Massimiliano Allegri için çaba harcıyor.

ensonhaber.com

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yeni yapılanmasına devam eden Beşiktaş, Jose Mourinho'yu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan yönetim, Portekizli hocanın isteklerinin siyah-beyazlıların menfaatine ters düştüğünü belirtse de taraftarın öfkesi dinmedi.

Beşiktaş taraftarını mutlu etmek isteyen Hasan Arat'ın yeni hedefi ise ortaya çıktı.

Juventus'tan bir gazeteciyi tehdit ettiği için kovulan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile ilgilenen siyah-beyazlıların, deneyimli hoca için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Yakın zamanda başarılı hoca ile görüşme gerçekleştirecek olan Arat'ın şartların uyması halinde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesine böyle karşılık vermesi bekleniyor.

Juventus'ta 1 kupa kazanabildi

2021’de Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Allegri, siyah-beyazlılara yalnızca bir İtalya Kupası kazandırdı.

Transfermarkt verilerine göre; Mayıs 2021'de ikinci dönemine başlayan Allegri, üç yıl içerisinde takımının başında çıktığı 149 maçta 1,84 puan ortalaması elde etti.