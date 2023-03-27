Beşiktaş'tan Mert Günok kararı! Görüşmeler başlıyor Beşiktaş'ta formasına kavuşan ve A Milli Takım'a da geri dönen Mert Günok, başarılı performansıyla kısa süre içerisinde sözleşmesini de uzatacak. Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda harekete geçti.

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Mert Günok, dönüşüyle birlikte şampiyon kadroda yer alan Ersin Destanoğlu'nun da pabucunun dama atılmasına neden oldu. Başarılı performansıyla A Milli Takım'daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş yönetiminin de radarına girdi. 2026'ya kadar sözleşmesi uzatılacak Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla 2026 yılına kadar anlaşmak istiyor. Deneyimli kalecinin de bu teklife sıcak bakacağı düşünülürken, Ersin Destanoğlu'nun da Avrupa'ya satılması bekleniyor.