Beşiktaş'tan Nanook FC ile iş birliği anlaşması

AA

Beşiktaş Futbol Akademisi, Ontario Ligi'nde şampiyon olarak Kanada Premier Ligi'ne yükselen Nanook FC ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmayı Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Nanook FC Kulübü Başkanı Adam Enver Garipoğlu'nun imzaladığı belirtildi.

İş birliği anlaşmasıyla ilgili konuşan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın bizim için önemi sadece Amerika kıtasında Beşiktaş'ımızın adını duyurmak değil aynı zamanda altyapı oyuncularımızın da bu kıtada top koşturabilmelerini sağlamaktır. Ortak bir turnuva gerçekleştireceğimiz Nanook FC'nin yapacağı seçmelerde keşfedeceği yetenekli futbolcularımızı altyapımıza kazandıracağız. Uzun yıllar süreceğine inandığımız anlaşmanın her iki taraf için de güzel sonuçlar vermesini arzulamaktayız."