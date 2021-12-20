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    Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 16:53
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    Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçında sakatlanan Necip Uysal için bir açıklama geldi.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    Beşiktaş tan Necip Uysal açıklaması #1

    “KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ”

    Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

    "Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.

    Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

    Beşiktaş tan Necip Uysal açıklaması #2

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