Beşiktaş'tan Rosier ve Tayyip Talha'nın sakatlığına dair bilgilendirme

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş takımın iki savunma oyuncusu Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlıkları hakkında bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Valentin Rosier'in boyun bölgesinde kistik oluşum tespit edildiği ve Fransız futbolcunun cerrahi işlem sonrası tedavisine devam edildiği belirtildi.

Tayyip Talha Sanuç'un da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir.



Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."