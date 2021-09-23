Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta sakat oyuncular artmaya devam ediyor. Altay maçı öncesi eksiklere Brezilyalı stoper Welinton da eklendi.

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton için sakatlık açıklaması yapıldı ve bilgilendirme mesajı paylaşıldı. İki oyuncu da Altay maçında forma giyemeyecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü





"ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI"

Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

Domagoj Vida

Mehmet Topal

Necip Uysal

Kevin N'Koudou

Alex Teixeira

Rachid Ghezzal

Michy Batshuayi

Welinton

Valentin Rosier (Kırmızı Kart)