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    Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

    Beşiktaş'ta sakat oyuncular artmaya devam ediyor. Altay maçı öncesi eksiklere Brezilyalı stoper Welinton da eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 12:30
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    Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

    Beşiktaş'ta Ghezzal ve Welinton için sakatlık açıklaması yapıldı ve bilgilendirme mesajı paylaşıldı. İki oyuncu da Altay maçında forma giyemeyecek.

    İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...

    "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

    Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
    Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

    Beşiktaş tan sakatlık açıklaması #1

    "ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI"

    Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.

    BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

    Domagoj Vida
    Mehmet Topal
    Necip Uysal
    Kevin N'Koudou
    Alex Teixeira
    Rachid Ghezzal
    Michy Batshuayi
    Welinton
    Valentin Rosier (Kırmızı Kart)

    Beşiktaş tan sakatlık açıklaması #2

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