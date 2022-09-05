Beşiktaş'tan TFF'ye Josef çağrısı

Siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuracak.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Maçın içerisinde korkutan bir an yaşandı. Bir taraftar tribünden atlayıp Beşiktaşlı oyunculara saldırdı.

Josef de Souza, Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldıran taraftara müdahale ettikten sonra soyunma odasında hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın kırmızı kartının iptali için TFF'ye resmi başvuruda bulunacak.

"Kırmızının iptali için ısrarcı olacağız"

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı da maç sonu yaptığı açıklamada "Josef'in kırmızı kartının iptalinin gerektiğini söylüyorum. Israrcı olacağız. Hakeme de saldırabilirdi o saldırgan. Josef, hakeme saldırmasın diye tutup kenara koysaydı kime kırmızı kart gösterilecekti! Böyle saçma karar olur mu! Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde bir seyirci sahaya girdi, 80 metre koştu, benim bir oyuncuma tekme atmaya teşebbüs etti. Benim diğer oyuncum tuttu bir köşeye koydu ve kırmızı kart gördü. Bunun takdirini kamuoyuna sunuyorum." ifadelerini kullandı.