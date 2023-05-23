Beşiktaş'tan TFF'ye: Sıra kimde

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Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Adana Demirspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TFF'nin bu kararına tepki gösterdi.
"Lig bitiyor, sıra kimde"
Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda, "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" ifadeleri kullandı.