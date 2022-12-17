Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst'un Burnley'e geri döneceği yönündeki iddialara siyah-beyazlı ekipten yanıt geldi. Cevapta, Weghorst'un sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği vurgulandı.

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı golcüsü Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla boy gösterdi.

Özellikle Arjantin ile oynanan maçta sonradan oyuna girerek 2 gol atıp maçı penaltılara götüren Weghorst, dünya basınında geniş yer buldu. Her ne kadar çeyrek finalde penaltı atışlarında Arjantin'e kaybetse de gündem Weghorst olmuştu.

Bu performans sonrasında Burnley'den oyuncunun transferiyle ilgili şok bir açıklama geldi ancak Beşiktaş bu açıklamaya netlik kazandıracak gerçekleri duyurdu.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem olmuştu.

İngilizler dönebilir dedi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği öne sürülmüştü.

FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtilmişti.

Böyle madde var mı bilmiyorum, varsa hemen devreye girmesini isteyeceğim"

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'e, basın toplantısı sırasında Weghorst'un geri dönme ihtimalinin olup olmadığı soruldu. Belçikalı hoca da, "Böyle madde var mı bilmiyorum. Varsa hemen devreye girmesini isteyeceğim" diye karşılık verdi.

Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede bu tarz özel madde olup olmadığı konusuna Beşiktaşlı yetkililer şu yanıtı verdi:

"Weghorst'u sezon sonuna kadar kiraladık"

"Weghorst'u sezon sonuna kadar kiraladık. Yeni sezon için malumunuz olan 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Bunun dışında ara dönemde dönebilir ya da farklı bir özel madde yok. Kendisi ile devam ediyoruz. Sezon sonu ortaya çıkacak olan durum itibari ile sonraki geleceğini birlikte gözden geçireceğiz."