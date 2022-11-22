Bilal Kısa: Galatasaray'da devam etmek isterdim ama olmadı

Galatasaray ve Akhisarspor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıran eski futbolcu Bilal Kısa, Okan Buruk, Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.

Süper Lig'de Akhisarspor, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen G.Saray ve Akhisar'da iki kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Bilal Kısa, şu anda Galatasaray'da görev alan eski hocası Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan ayrılış süreci, Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transferi ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kaliteli bir takımımız var"

Bilal Kısa, "İskoçya ve Çekya maçlarında iyi oyun sergiledik ve sonucu aldık. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in ayaklarına bakıyoruz. Bu oyunculara bir şey olursa ne olacak? Kaliteli bir takımımız var, takım oyunu daha fazla ön plana çıkmalı.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Ertaç Özbir çağrılabilirdi. Fatih Hoca döneminde 32 yaşında milli takıma gitmiştim, milli takım performansa bağlıdır bence yaşın önemi olmamalı." dedi.

"Galatasaray'da devam etmek isterdim ama olmadı"

Galatasaray'dan ayrılış hikayesini anlatan Kısa, "Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olmam benim hiç istemediğim bir karardı. Galatasaray geç bulduğum bir kulüptü daha önce o seviyede oynayabilirdim.

Galatasaray'da iyi bir sezon geçirmiştim, sözleşmem de devam ediyordu, ayrılmam bu ayrılık kararını televizyondan öğrenmem beni çok üzdü. Bursaspor'da çok iyi bir sezon geçirmedim, taraftarlarla da yıldızım barışmadı. Galatasaray'da devam etmek isterdim ama olmadı." dedi

"O dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe beni istedi"

Fenerbahçe'ye gerçekleşmeyen transfer sürecini anlatan Bilal Kısa, "Malatyaspor'da çok iyi bir sezon geçirmiştim. O dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe beni istedi. Fenerbahçe'yle de görüştüm. Ancak Fenerbahçe Tümer Metin'i transfer etti." diye konuştu.

"Akhisarspor'da Okan Hoca ile devam etseydik, takımımız düşmezdi"

Radyospor'a konuşan Bilal Kısa, "Okan Hoca ile Akhisarspor'da çalıştık ve önemli başarılar elde ettik. Okan Hoca için de Akhisarspor'un özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca döneminde hem ligde kaldık, hem de kupayı kazandık.

Akhisarspor'da Okan Hoca ile devam etseydik, takımımız düşmezdi. Okan Hoca ile çok güzel dönem geçirdim. Okan Hoca'nın Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Çok zorlu bir sezon olacak. Okan Hoca'yı çalıştığım teknik direktörlerden ayıran özellik; taktiksel seviyede üst seviyede bir hoca. Bütün çalıştığım hocaların farklı özellikleri var. Ben de yeri ayrı olan isim ise Hamza Hoca..."