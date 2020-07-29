Bild: Kruse, tazminat ödeyebilir

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesini maaşını alamadığı gerekçesiyle fesheden Kruse için Alman basınında, "Tazminat ödemek zorunda kalabilir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, eski takımı Werder Bremen ve Union Berlin ile transfer görüşmeleri yapıyordu.

Almanya'nın önemli basın kuruluşlarından Bild, Kruse ile ilgili son yaptığı haberde, Alman oyuncunun başka bir takıma imza atması halinde Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade etti.

"TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Spor hukukçusu Horst Kletke, konuyla ilgili "Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Bu durumda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak. Hal böyle olunca, Kruse Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.