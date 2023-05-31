Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katıldı Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti. Yurt genelinde yapılan kutlamalarda sarı-lacivertli taraftarların da şampiyonluk sevincine katılması dikkat çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, 34 maç sonunda puanını 82 yaparken en yakın rakibi Fenerbahçe, 34 maç sonunda 77 puanda kaldı. Galatasaray'ın hükmen galip sayılacağı Hatayspor maçı dışında sadece Fenerbahçe maçı kalmış durumda.

Yurtta büyük coşku

Türkiye genelinde şampiyonluk kutlamaları kameralara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. İstanbul’da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

Fenerbahçe taraftarı da kutladı

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, sarı-lacivertli bir taraftarın da kutlamalara katılması dikkat çekti.