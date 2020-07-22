Bjelica: F.Bahçe'nin teklifi beni memnun etmedi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için bir dönem görüştüğü Nenad Bjelica, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin uzun süre teknik direktör adayları arasında yer alan ancak 1+3 yıllık sözleşme önerildiği için anlaşma sağlanamayan Nenad Bjelica, ülkesinde yeni bir açıklama yaptı.

Hırvat hoca, Fenerbahçe'yi reddettiğini kaydederken, "Çok fazla teklif aldım, Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddettim. Almanya'dan, İspanya'dan talepler oldu, göreceğiz. Bir şeyler yanlış gitti ve yarıda kaldı. Betis ile görüşmedim, onu İspanyol basını ortaya attı. Fenerbahçe'den teklif aldım ancak reddettim, beni memnun etmedi. Dinamo'dan kazandığımdan finansal olarak daha iyiydi ancak ailemi de düşünmem ve her şeyi düşündüğüm için kabul etmemem gerekiyordu." dedi.

Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica'nın görevine sezon sona ermeden son verilmişti.

"SEZON BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, teknik direktör için geçtiğimiz günlerde, "Biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye'yi tanısın diye. İki tür hoca vardır, bir tanesi yaşı ileri, hikayenizi satın alacak, tecrübeli, olgun belli bir marka olmuş. Veya genç hoca, dinamik, başarı isteyen, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer fırsatı olarak görecek. Buradaki başarılarıyla başka yerleri hedefleyecek. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Süper Lig'de sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız. Emre Belözoğlu'nun karar verilmiş hocayla ilgili fikri var." demişti.