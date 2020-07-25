Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak hata yaptım

Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng, Alman basınına yaptığı açıklamada, Hertha Berlin'den gittiği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkıp 3 gol atabilen Kevin-Prince Boateng, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılardan ayrıldığını duyurmuştu.

BOATENG'İN PİŞMANLIĞI

33 yaşındaki yıldız isim, Alman basınına verdiği bir röportajda ise Hertha Berlin'den ayrıldığı için büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Socrates Magazin'e konuşan Ganalı santrfor, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz. Hele ki kariyerim neredeyse bitecekken..." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi kalan golcü oyuncu, daha önce de kariyerini altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'de tamamlamak istediğini söylemişti.