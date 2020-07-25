Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak hata yaptım

    Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng, Alman basınına yaptığı açıklamada, Hertha Berlin'den gittiği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 16:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak hata yaptım

    Devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkıp 3 gol atabilen Kevin-Prince Boateng, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılardan ayrıldığını duyurmuştu.

    BOATENG'İN PİŞMANLIĞI

    33 yaşındaki yıldız isim, Alman basınına verdiği bir röportajda ise Hertha Berlin'den ayrıldığı için büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak hata yaptım #1

    Socrates Magazin'e konuşan Ganalı santrfor, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz. Hele ki kariyerim neredeyse bitecekken..." ifadelerini kullandı.

    Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi kalan golcü oyuncu, daha önce de kariyerini altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'de tamamlamak istediğini söylemişti.

    Görüş Bildir