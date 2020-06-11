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Boateng'in idmanda attığı muhteşem gol
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince-Boateng, bugünkü antrenmanda attığı gol ile dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 15:44
13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde sürdürmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlıların bugün yaptığı idmanda ise Boateng, yaptığı vuruşla dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Ganalı yıldızın bu muhteşem golünü takipçileriyle paylaştı.
Siyah-beyazlı kulüp bu paylaşıma, ''İftiharla sunar'' notunu düştü.