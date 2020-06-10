Bobo: Fenerbahçe'ye karşı çok özel anılarım var

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini söyledi.

Ülkemizde Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor formaları giyen Brezilyalı oyuncu Bobo, ülkesi basınından ESPN'e açıklamalarda bulundu.

"6 ŞAMPİYONLUK YAŞADIM"

Corinthians'tan Türkiye'ye transfer olduğu döneme değinen Bobo, "Başlangıçta zordu çünkü dil tamamen farklıydı ve çok kar yağıyordu. Ocak ayında gitmiştim ki çok soğuktu. Orada birçok özel şey yaşadım, oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım. Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 6 şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir süreçti. Derbilerde özellikle Fenerbahçe'ye karşı birçok özel anım var." dedi.

"BENİ İSTEYEN TAKIMLAR OLDU AMA BAŞKAN BIRAKMADI"

2007-08 sezonunda Liverpool'a karşı attığı 2-1'lik galibiyet golüne de değinen Bobo, "Bu maçtan sonra Avrupa'nın bazı önemli takımları Beşiktaş ile görüştü. Ancak başkan, beni o zaman satmak istemedi. Kulüpte kaldım ama kariyerim için de olumlu bir durum oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim." dedi.