Bodrumspor'u kahreden seri Bodrumspor, uzun süre şampiyonluğun en önemli adaylarından olduğu ligde galibiyete hasret kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, uzun süre şampiyonluğun en önemli adaylarından olduğu ligde galibiyete hasret kaldı.

Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, ilk defa 4 maç üst üste galibiyet alamadı. Son olarak evinde Altay'ı 2-0'lık skorla geçen Bodrumspor, ardından Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor'a 2-1 yenildi.

Son olarak Erzurumspor FK ile berabere kalan Bodrumspor, önce zirve yarışından uzaklaştı, ardından Play-Off'u da riske atmaya başladı. Son 4 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabilen Bodrumspor, 41 puan ve averajla 7'nci sırada kaldı.

"Eski günlerimize döneceğiz"

Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Erzurumspor FK karşısında alınan beraberliği, "1 puan bize iyi geldi" şeklinde yorumladı.

Son 3 maçtır mağlup olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam şöyle konuştu: