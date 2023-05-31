Bodrumspor'u yenen Eyüpspor, avantajı eline aldı 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajın sahibi oldu.

1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrumspor, hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelede Eyüp Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 34. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Birçok isim tribünde yer aldı

Mücadeleyi Burak Yılmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz gibi isimler de tribünde takip etti.

Avantaj Eyüpspor'da

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor, rövanş karşılaşması öncesi avantajı aldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Haziran'da Bodrum'da oynanacak. Bu eşleşmeden galip ayrılacak taraf, 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.