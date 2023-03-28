Boluspor - Samsunspor maçının ardından gerginlik yaşandı Samsunspor'un Boluspor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından iki ekip arasında arbede çıktı.

AA

1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde lider Samsunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda maçı Samsunspor, 5-1'lik farklı skorla kazandı. Bu maçın ardından ise olaylar yaşandı.

İki takım arasında arbede yaşandı

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu futbolcular ile bazı yöneticiler, İl Spor Güvenlik Kurulu kararına istinaden maça alınmayan Samsunspor taraftarları nedeniyle boş olan deplasman tribününe çıkarak fotoğraf çektirdi.

Bunun üzerine Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve takım yöneticileri, sahaya inerek Samsunspor cephesine tepki gösterdi. Daha sonra Samsunsporlu yöneticiler ile Boluspor yöneticileri arasında arbede yaşandı.

Kavga tribüne ve stadyum dışına da taştı

Sahada başlayan arbede daha sonra tribünlere ve stadyum dışına da sıçradı. Stadyum dışında rakip takımın yönetici ve futbolcularına tepki gösteren Boluspor taraftarına polis müdahale etti.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, stadyuma gelerek Abak ile görüştü. Görüşmenin ardından Abak'ın girişimleriyle taraftar, stadyum çevresinden uzaklaştı.