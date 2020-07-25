Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Boluspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 15:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Boluspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

    Normal sezonun sona ermesinin ardından bazı takımlar yeni sezon planlaması kapsamında hoca değişikliğine gitmeye başladı.

    Bolu ekibi, alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

    Boluspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi #1

    Görüş Bildir