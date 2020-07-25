Boluspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Normal sezonun sona ermesinin ardından bazı takımlar yeni sezon planlaması kapsamında hoca değişikliğine gitmeye başladı.

Bolu ekibi, alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.