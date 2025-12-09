Brann - Fenerbahçe maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç takımı Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maçı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek ve yardımcıları Erwan Finjean ile Valentin Evrard olacak.
- Dördüncü hakem Jeremy Stinat, VAR hakemi Eric Wattellier ve AVAR'da Marc Bollengier görev alacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Söz konusu müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak.
FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM
Delajod'ın yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier oturacak.