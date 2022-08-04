Breidablik - Başakşehir Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Breidablik - Başakşehir Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler bugün oynanacak olan Breidablik - Başakşehir Konferans Ligi maçının hangi kanalda oynayacağı sorusunu gündeme taşıdı.İşte maçın yayınlanacağı kanal..

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Başakşehir İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda mücadele edecek.Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı maçın detayları merak konusu oldu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ve öğrencileri 2. ön eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı elemeyi başarmıştı.Yeni sezonda iddialı şekilde hazırlanan Başakşehir Konfesans Ligi'nde de gruplara kalmayı planlıyor.

Bugün İzlanda'da oynanacak maçın hangi kanaldan yayınlanacağı sorusu sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.Peki Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç saat kaçta başlayacak? İşte detaylar..

Breidablik - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Breidablik - Başakşehir UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı bugün saat 21.45'te başlayacak.Maç TRT Spoer ekranlarından canlı izlenebilecek.